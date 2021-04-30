Hakkari Valisi İdris Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çeşitli tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çeşitli tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Şehitler Kerem Demir, Halit Tatlı ve İhsan Kaplan'ın farklı mahallerde yaşayan aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelen Akbıyık, aile bireyleriyle sohbet etti, sorun ve taleplerin dinledi.

Akbıyık, şehit aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

Ardından mahallelerdeki vatandaşlarla sohbet eden Akbıyık, çocuklara kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Akbıyık'a ziyaretlerinde eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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