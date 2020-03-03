Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:04
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu

Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, belediyede göreve geldikleri 4 aylık sürede kente hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kentin daha yaşanabilir hale gelmesi ve daha iyi imkanlara sahip olması için muhtar, kurum müdürleri ve devletim tüm birimleriyle koordinasyon halinde çalıştıklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Büyük bir kıştan geçiyoruz. Karla mücadelede Hakkari Belediyesi olarak çok başarılı hizmet verdik. Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmadı. Muhtarlarımızla zaman zaman bu toplantıları yapıyoruz. Bugün de bugüne kadar yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve projelerimizi paylaşacağız."

Kaynak: AA

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