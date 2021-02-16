Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Kovid-19'la mücadelede çok iyi durumda olduklarını söyledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sağlık Bakanlığının bir haftalık 100 binde bir olan verileri açıkladığını belirterek, "Hakkari olarak Kovid-19 ile mücadelede şu an çok iyi durumdayız." dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sağlık Bakanlığının bir haftalık 100 binde bir olan verileri açıkladığını belirterek, "Hakkari olarak Kovid-19 ile mücadelede şu an çok iyi durumdayız." dedi.

İl Özel İdaresince Sümbül Mahallesi'ndeki hizmet binasının yanında inşa edilen 2 katlı, 14 odalı misafirhane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, kentte her alanda yatırımların devam ettiğini ve kamu hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kent sakinleri ve kamu görevlilerinin daha rahat ortamlarda kalabilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Akbıyık, İl Özel İdaresi tarafından yapılan misafirhanenin açılışını yaptıklarını, geçen sene de yeni öğretmenevinin faaliyete girdiğini ifade etti.

"Kovid-19 ile mücadelede çok iyi durumdayız"

Jandarma için de 72 lojman ve misafirhanenin yapımına başlandığını bildiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa ekonomik olarak Hakkari'yi geliştirecek, kalkındıracak her alanda büyük bir heyecan, büyük bir atılım, büyük bir seferberlik var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 120 milyon liralık 50'ye yakın projesi var. Şu anda bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Eğitime yönelik de ciddi projeler uygulanıyor. Dün Sağlık Bakanımız bir haftalık 100 binde bir olan verileri açıkladı. Hakkari olarak Kovid-19 ile mücadelede şu an çok iyi durumdayız. Ama pandemi bitmedi, burada da var, devam ediyor. İnşallah bir sonraki değerlendirmede tüm Hakkari halkı, kurum ve kuruluşlarımızla beraber en iyi il olmak istiyoruz."

Akbıyık daha sonra beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile misafirhaneyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı