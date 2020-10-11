Hakkari Valisi İdris Akbıyık havalimanında yapılan binaları inceledi
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık havalimanında yapılan binaları inceledi

11.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:34
Hakkari Valisi İdris Akbıyık havalimanında yapılan binaları inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında yapımı süren binalarda incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında yapımı süren binalarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, havalimanını ziyaret eden Akbıyık, güvenlik, nizamiye, teknik merkez ve otogar binası inşaatı ile akaryakıt yerleşkesinde inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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