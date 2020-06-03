Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova'da incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova'da incelemelerde bulundu
03.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:27

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından karşılanan Akbıyık, yapımı bitme aşamasında olan hastane hakkında bilgi aldı.

Dilimli barajı yanına kurulan su arıtma tesisi ve Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemede bulunan Akbıyık, daha sonra 112 acil istasyonunun açılışına katıldı.

Terör mağduru aileler için yapılan TOKİ konutlarını ve burada yapılan okul inşaatını gezen Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 3 bin 200 konutun tamamının bittiğini söyledi.

Hak sahiplerinin belirlenip anahtar tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Akbıyık, ailelerin en kısa sürede yerleşmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Konutların bulunduğu alanın okul, cami ve diğer yapılarıyla modern bir kent olacağını belirten Akbıyık, "Burası Yüksekova'nın çehresini değiştirecek. Yüksekova merkezinde 360 derslikli 12 okulumuz var. Bunların büyük bir kısmı bitti. Bir kısmı da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yüksekova'da çocuklarımız modern şartlarda eğitim imkanın sağlandığı okullara kavuşacak. Bu okullar Türkiye'nin birçok ilinde yok."

Yüksekova'daki tünel ve yol çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Yüksekova'nın önemli bir cazibe merkezi yolunda ilerliyor. Hava alanıyla, gümrük kapısıyla, kamu yatırımlarıyla önemli bir yere sahip. Dilimli barajının faaliyete geçmesiyle Yüksekova'nın 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. Belediye hizmetlerinde de çok önemli aşamalar katedildi. Kanalizasyon, alt ve üst yapıda birçok eksiği bitirildi. Kent ormanı projemiz var. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yapacağız. Millet bahçesi projemiz var. Şuan hazırlık aşamasındayız. Yüksekova'da bir kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, açık ve kapalı futbol sahaları, basketbol sahası ihale aşamasında . 112 Acil istasyonumuzu bitirdik. Ayrıca 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni programa aldık. Önümüzdeki yıllarda hizmete girecek. Sağlık Bakanlığı tarafından devam ettirilen askeri hastane olarak bilinen 75 yataklı bir hastane inşaatımız var. Yine Diş Sağlığı Merkezimizi programımıza aldık."

Akbıyık'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Hasan Polatkan Oktay Kaldırım Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova'da incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:30:35. #1.15#
title