Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova'da incelemelerde bulundu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından karşılanan Akbıyık, yapımı bitme aşamasında olan hastane hakkında bilgi aldı.

Dilimli barajı yanına kurulan su arıtma tesisi ve Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemede bulunan Akbıyık, daha sonra 112 acil istasyonunun açılışına katıldı.

Terör mağduru aileler için yapılan TOKİ konutlarını ve burada yapılan okul inşaatını gezen Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 3 bin 200 konutun tamamının bittiğini söyledi.

Hak sahiplerinin belirlenip anahtar tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Akbıyık, ailelerin en kısa sürede yerleşmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Konutların bulunduğu alanın okul, cami ve diğer yapılarıyla modern bir kent olacağını belirten Akbıyık, "Burası Yüksekova'nın çehresini değiştirecek. Yüksekova merkezinde 360 derslikli 12 okulumuz var. Bunların büyük bir kısmı bitti. Bir kısmı da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yüksekova'da çocuklarımız modern şartlarda eğitim imkanın sağlandığı okullara kavuşacak. Bu okullar Türkiye'nin birçok ilinde yok."

Yüksekova'daki tünel ve yol çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Yüksekova'nın önemli bir cazibe merkezi yolunda ilerliyor. Hava alanıyla, gümrük kapısıyla, kamu yatırımlarıyla önemli bir yere sahip. Dilimli barajının faaliyete geçmesiyle Yüksekova'nın 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. Belediye hizmetlerinde de çok önemli aşamalar katedildi. Kanalizasyon, alt ve üst yapıda birçok eksiği bitirildi. Kent ormanı projemiz var. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yapacağız. Millet bahçesi projemiz var. Şuan hazırlık aşamasındayız. Yüksekova'da bir kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, açık ve kapalı futbol sahaları, basketbol sahası ihale aşamasında . 112 Acil istasyonumuzu bitirdik. Ayrıca 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni programa aldık. Önümüzdeki yıllarda hizmete girecek. Sağlık Bakanlığı tarafından devam ettirilen askeri hastane olarak bilinen 75 yataklı bir hastane inşaatımız var. Yine Diş Sağlığı Merkezimizi programımıza aldık."

Akbıyık'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA