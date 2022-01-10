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Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgesinde görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti

Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgesinde görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin zorlu coğrafyasında üs bölgesinde görev yapan jandarma personelini ziyaret etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin zorlu coğrafyasında üs bölgesinde görev yapan jandarma personelini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Kato Marinos bölgesindeki Bemiro Üs Bölgesi'nde çetin kış şartlarında görev yapan Jandarma personeliyle bir araya geldi.

Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle sohbet eden Akbıyık, terörle mücadeleyi sürdüren personele başarılar diledi.

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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