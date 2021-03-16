Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti

16.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:56
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i, Büyükşehir Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i, Büyükşehir Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Akbıyık, Bilmez tarafından karşılandı.

Belediye Şeref Defterini imzalayan Akbıyık, Bilmez ile bir süre görüştü.

Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbıyık'a teşekkür etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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