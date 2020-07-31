Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit ailesine ziyaret
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Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit ailesine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

31.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:52

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Doktor Savaş Şimşek ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ile şehit güvenlik korucusu Reşit Berk'in ailesinin yaşadığı Merzan Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

Burada şehit yakınlarının Kurban Bayramı'nı kutlayan Akbıyık, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu bayramlaşmanın yapılmaması gerektiğini anımsatan Akbıyık, "Maske, hijyen, sosyal mesafe önemli. Özelikle internet veya telefonlaşma yoluyla bayramlaşıyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi dün yayınladık. Düğünleri tekrar 4 saate düşürdük, taziyeleri kaldırdık. Tabi her şey Hakkari halkının daha huzurlu, daha sağlıklı günlere kavuşması içindir. Biraz sabretmemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah aldığımız tedbirlerle hep beraber bunu engelleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit ailesine ziyaret

Kaynak: AA

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