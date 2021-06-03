Hakkari Valisi Akbıyık'tan rehabilitasyon merkezine ziyaret
Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Hakkari Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Hakkari Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Vali İdris Akbıyık beraberinde İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Kıran Mahallesi Çallılar semtinde bulunan merkezde çocuklarla bir araya geldi, hediyeler verdi.
Merkez müdürü Hikmet Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbıyık'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş