13.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:06

Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu sürdürülürken, Vali İdris Akbıyık bölgede incelemelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın eylem yapamaz hale getirildiği 'Kıran' operasyonlarının devamında; kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 kişilik personelle operasyonun yürütüldüğünü belirtildi. Hakkari Valisi Akbıyık da bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık Dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde ortak yürütülen operasyonla ilgili gelişmeleri yerinde takip edip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'ten bilgi aldı. Vali Akbıyık, operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Bu operasyonu 55 timden oluşan 825 personelle yapıyoruz. Jandarma özel harekat timlerimiz, jandarma komandolarımız, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımızla beraber Hakkari'de bir tane dahi terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek. Operasyonda kapsamında 4 barınak ve sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiş olup, sığınak ve barınakların içerisinde; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet patlamaya hazır vaziyette EYP düzeneği, 2 adet jeneratör, 1 adet sığınak yapımında kullanılan hilti, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" diye konuştu.

Hakkari'de, 2019 yılında PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin çok başarılı geçtiğini de kaydeden Vali Akbıyık, "2019 yılında 94 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 terörist sağ olarak yakalanmış, 51 terörist de güvenlik güçlerimizin iknaları sonucu teslim olmuştur. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de bir tane dahi terörist kalmamasıdır. İlimiz son yıllarda tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. İnşallah bundan sonra Hakkari halkı da daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda yaşayacak. Ben buradan bu operasyonlara katılan, 2019 yılında gerçekten büyük başarılara imza atan kahraman güvenlik güçlerimize ve tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) -

Kaynak: DHA