Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
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Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti

Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, akşam saatlerinde esnafları ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, akşam saatlerinde esnafları ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek bol ve bereketli kazançlar diledi. Vali Akbıyık, esnaflara korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uymalarını ve mutlaka maske takmaları gerektiğini tekrar hatırlattı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren, esnaflar ziyaretlerinden Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti
Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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