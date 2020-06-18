Hakkari Valisi Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti
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Hakkari Valisi Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Hakkari Valisi Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti
18.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:22

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri tarafından karşılanan Akbıyık, ilk olarak ilçe esnafıyla bir araya geldi.

İlçe merkezinde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Akbıyık, daha sonra yeni yapılan öğretmen evinin binasında incelemelerde bulundu.

Akbıyık, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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