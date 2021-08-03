Hakkari Valisi Akbıyık, selin zarara neden olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
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Hakkari Valisi Akbıyık, selin zarara neden olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi Akbıyık, selin zarara neden olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi ile Esendere beldesinde meydana gelen selden zarar gören köy ve mahallelerde inceleme yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi ile Esendere beldesinde meydana gelen selden zarar gören köy ve mahallelerde inceleme yaptı.

Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ile ilçeye bağlı Gökyurt köyü Yeşildere mezrasına ziyarette bulundu.

Selden zarar gören bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, ilçe merkezindeki İnanlı Mahallesi ile Adaklı köyünde selin zarar verdiği yol, kaldırım, ev ve tarım alanlarını kontrol etti.

Ardından Esendere'ye geçerek Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret eden Akbıyık ve beraberindekiler, selin yaşandığı Yılmaz, Soğanlı ve Gözlüce mahallelerinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında selin yaşandığını, durumu yerinde görmek için zarara uğrayan yerleşim yerlerini gezdiklerini söyledi.

Birçok mahalle ve köy yolu ile içme suyu hattı ve tarım arazilerinin hasar gördüğünü belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın hem durumlarını tespit ediyoruz hem de dertlerini dinliyoruz. Eksiklikleri, ihtiyaçları en kısa sürede giderilecek. Kaymakamlığımız, İl Özel İdaresi ekiplerimiz, AFAD, UMKE, Karayolları, DSİ, tüm birimlerimiz sahada çalışıyor. Dün Yüksekova ve il merkezimizin bazı köylerinde sel meydana geldi. Oralarda da hemen hemen problem aynı. Bazı yerlerde hayvanlar da telef oldu. Onların da tespitlerini yapıyoruz. Tüm kurumlarımızın el birliğiyle en kısa zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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