Hakkari Valisi Akbıyık, kentte yürütülen çalışmaları inceledi - Haberler
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Hakkari Valisi Akbıyık, kentte yürütülen çalışmaları inceledi

Hakkari Valisi Akbıyık, kentte yürütülen çalışmaları inceledi
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sanayi sitesindeki parke taşı döşeme çalışmaları ile yeni yapılan okulda incelemelerde bulundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sanayi sitesindeki parke taşı döşeme çalışmaları ile yeni yapılan okulda incelemelerde bulundu.

Bağlar Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesindeki yürütülen çalışmaları kontrol eden Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık, ardından Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'nde yeni yapılan 24 derslikli okulun inşaatını inceledi.

Akbıyık'a, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar eşlik etti.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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