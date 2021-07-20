Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bayram namazını vatandaşlarla kılan Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde bir araya geldiği polislerle bayramlaştı.

Daha sonra Fatih Kışlası'ndaki programa katılarak jandarma personelinin bayramını tebrik eden Akbıyık, güvenlik güçlerinin bölgede önemli görevler yürüttüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde kentin ve Türkiye'nin huzur içinde olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Mümkün mertebe görev yaptığınız yerlere gitmeye çalışıyorum. Hakikaten olağanüstü şartlarda kahramanca vatan, bayrak, millet için görev yapıyorsunuz. 3 yıldır Hakkari'deyim, jandarmamızda, polisimizde, askerimizde en küçük bir usanma, bıkkınlık görmedim. Bütün personelimiz bu vatan ve bu topraklar için her türlü fedakarlığa, şehit olmaya hazır."

Ardından hastaneyi ziyaret eden Akbıyık, kurum personeli ve hastaların bayramını kutladı, çocuklara oyuncak verdi.

Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:33:48. #1.14#

title