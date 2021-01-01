Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 00:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:51
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Yüksekova ilçesini ziyaret etti.

Akbıyık ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile makamında bir araya geldi, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İlçe girişindeki polis kontrol noktasına geçen Akbıyık ve beraberindekiler, soğuk havada görev yapan polislerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti.

Ardından Yeniköprü, Bağışlı ve Zap Jandarma Karakol komutanlıkları, Depin polis kontrol noktası ile özel harekat polislerinin görevli olduğu "Kale-3"ü ziyaret eden Akbıyık ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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