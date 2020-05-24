Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydıni ile Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ile Depin Polis Noktası'na ziyarette bulundu.

Asker ve polislerle bir araya gelen Akbıyık, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA