Hakkari Valisi Akbıyık, esnafı ziyareti

21.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:36

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, il esnafını ziyaret etti.

Çarşı merkezindeki iş yerlerini dolaşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, esnafla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla da çay içen Akbıyık'a Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA