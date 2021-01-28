Hakkari Valisi Akbıyık, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Akbıyık'ın, Şimşek hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbıyık, Şimşek'in ifadelerini kınadığını belirtti.

Akbıyık, "27 yıldır kaymakam ve vali olarak bu cennet vatanın, bu kutsal bayrağın, bu yüce milletin hizmetindeyiz. Mezara kadar da bu hizmetimiz devam edecek. Yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı