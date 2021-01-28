Hakkari Valisi Akbıyık, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari Valisi Akbıyık, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

28.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:54
Hakkari Valisi Akbıyık, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Akbıyık'ın, Şimşek hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbıyık, Şimşek'in ifadelerini kınadığını belirtti.

Akbıyık, "27 yıldır kaymakam ve vali olarak bu cennet vatanın, bu kutsal bayrağın, bu yüce milletin hizmetindeyiz. Mezara kadar da bu hizmetimiz devam edecek. Yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Guy Ritchie Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari Valisi Akbıyık, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:57:55. #1.15#
title