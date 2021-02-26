Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor
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Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor

26.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:48
Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan, Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı'nın 27 Şubat'ta açılacağını duyurdu.

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan, Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı'nın 27 Şubat'ta açılacağını duyurdu. 

Sınırda yer alan Çukurca'daki Irak'a açılan Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır kapısının 27 Şubat'ta yeniden açılacağını açıkladı. Vali Akbıyık, "Pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Çukurca-Üzümlü Sınır Kapımız, Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 27.02.2021 günü açılıyor. Hakkari'mize hayırlı olsun" dedi. 


Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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