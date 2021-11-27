Hakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Hakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da ziyaretlerde bulundu

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Köprüsü yakınında bulunan jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Akbıyık, jandarma personeliyle sohbet etti.

Buradan ilçe merkezine geçerek esnafı ziyaret eden Akbıyık, restorasyon çalışmaları süren taş evlerde incelemelerde bulundu.

Ardından Kiaris Üs Bölgesi'ndeki özel hareket polisleriyle bir araya gelen Akbıyık, daha sonra kent merkezinde restore edilen tarihi Emir Şaban Camisi'nde de inceleme yaptı.

Akbıyık'a İlçe Kaymakamı Hasan Kurt eşlik etti.

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