Hakkari Valisi Akbıyık, 'Bir Kitap, Bir İnsan' Kampanyası Başlattı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 'Bir kitap, bir insan' kampanyası kapsamında, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelip kitap dağıttı. Akbıyık, bu kampanya ile öğrenci ve vatandaşların kitap okumaya teşvik edileceğini söyledi.

Vali İdris Akbıyık, kentte öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya teşvit etmek amacıyla 'Bir kitap, bir insan' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, Gazi İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Akbıyık, kampanya ile ilgili öğrencileri bilgilendirip, kitap dağıttı.

Vali Akbıyık, kampanya ile öğrencilerin ve vatandaşların kitap okumaya teşvik edileceğini belirterek şöyle konuştu

Bugün Gazi İlk ve Ortaokulumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra haftada en az 1 okulumuzu ziyaret edeceğiz. Hakkari'ye geldiğimiz günden itibaren 'Bir kitap, bir insan' kampanyası başlattık. Çocuklarımıza, daha doğrusu bütün Hakkarililere bu kampanya hakkında bilgi verip, kitap dağıtacağız. Bu vesileyle hepimiz 1 kitap okuyacağız, 1 kişiye de okutacağız. Bu kampanyayı ilk olarak Gazi İlk ve Orta Okulu'nda başlattık. Amacımız daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven, vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bunun yolu da hiç şüphemiz yok okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim 1. önceliğimiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari'de de öyle olacak. Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, mutlu olmanın yolu eğitimden, kitaptan geçiyor. Bunu da inşallah Hakkari'de arttıracağız. Hakkari hak ettiği yerde olacak.