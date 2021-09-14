Vali Akbıyık'a Ahilik Haftası ziyareti

Ahilik Haftası münasebetiyle esnaf temsilcilerinden oluşan heyet, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık 18-24 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla Hakkari Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ile yılın ahisi,yılın kalfası ve yılın çırağını makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve esnaf temsilcilerinden oluşan heyetin Ahilik Haftasını kutlayan Vali Akbıyık, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahiliğin; dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü, bilgi ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin Vali Akbıyık'a Ahi Sancağı plaketi takdim etti. Vali Akbıyık ise Hakkari'de yılın Ahisi seçilen Halis Atabak, yılın kalfası Rukiye Mavigöz, yılın çırağı ödülünü ise İmran Yiğit'e verdi. - HAKKARİ