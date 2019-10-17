Hakkari Valisi Akbıyık'a ziyaretler

17.10.2019 14:04

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleriyle kente gelen Kader'i makamında kabul eden Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kader ve beraberindekilerle bir süre görüşen Akbıyık, daha sonra Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Akbıyık, Pınar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA