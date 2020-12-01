Hakkari Valiliğinden sınır hattındaki olaya dair açıklama
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Hakkari Valiliğinden sınır hattındaki olaya dair açıklama

01.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:02
Hakkari Valiliğinden sınır hattındaki olaya dair açıklama

Hakkari'nin Derecik İlçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda ikazlara cevap vermeyen bir vatandaş açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Derecik İlçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda ikazlara cevap vermeyen bir vatandaş açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Valilik tarafında yapılan açıklamada,"30.11.2020 günü saat 14: 30 sularında Derecik İlçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda yurt dışından yurt içine kaçakçılık maksadıyla girmeye çalışan şüpheli şahıslara karşı görevli Hudut Birliğimiz tarafından sözlü olarak yapılan ikazlara cevap vermemesi üzerine havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup; Derecik Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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