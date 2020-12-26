Hakkari Valiliğinden engelli kardeşlere yardım

Hakkari Valiliği, biri yatağa bağımlı engelli üç kardeşe yardım elini uzattı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) yapılan açıklamaya göre, Bulak Mahallesin'de yaşayan zihinsel engelli Hamza (47), İslam (49) ve yatağa bağımlı Rahmi Bal (51) kardeşlere maaş ve gıda yardımında bulunuldu.

Engelli kardeşleri evlerinde ziyaret eden SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, kardeşlere engelli aylığının bağlanması işleminin kurum tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Aileye daha önce kömür ve gıda yardımında bulunduklarını aktaran Abdullahoğlu, "Engelli kardeşlere olan desteğimiz sürüyor. Yatağa bağlı Rahmi'nin hastanede tedavi olması gerektiğini kardeşlerine söyledik. Hastaneye gitmeyi kabul etmediğini bize söyledi. Biz yine tedavisinin yapılması için elimizde geleni yapacağımızı kendilerine bildirdik. Engelli kardeşlerin yaşadığı evin çatısını daha önce yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş