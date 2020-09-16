Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Hakkari Valiliği, Vali İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
16.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:22

Hakkari Valiliği, Vali İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde valiliğimize ve emniyet birimlerimize gelen şikayetlerden, Valimiz İdris Akbıyık'ın adı kullanılarak vatandaşlarımızdan telefon, internet gibi diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla 'bağış', 'yardım', 'engelliler yararına akülü araba için maddi katkı', 'şehit ailelerine destek' gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği duyumları alınmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanlarında ise konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve valiliğimizin (0438) 211 60 10 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli; yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Emmanuel Macron Mustafa Destici Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay Mbaye Diagne
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 15:22:53. #1.14#
title