Hakkari Valiliğinden bir içecek firması yetkilisinin kent hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklama Açıklaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, bir enerji içeceği firması yetkilisinin ünlü bir dağcıyla yaptığı yazışmada kentin güvenli olmadığı yönündeki ifadeleriyle ilgili adli ve idari süreçlerin başlatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, enerji içeceği firması yetkilisinin ünlü bir dağcıyla yaptığı yazışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu yazışmanın içeriği hakkında ilgili firmayla irtibata geçildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili firma yetkilisi tarafından e-postanın kurum içi bir e-posta olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu e-posta incelendiğinde. 'Türkiye'de 81 şehir var ve Hakkari kesinlikle kaçınmanız gereken tek şehir. 80 şehrin geri kalanı için bu e-postaya atlamazdım.' ifadesi ile 'üstüne üstlük şehir Irak ve Suriye sınırları arasında yer alıyor ve bu nedenle bölge zor durumlardan daha ciddi riskler içeriyor.' şeklinde yer alan e-posta sahibinin ifadeleri ve söz konusu e-postadaki tüm ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, e-posta sahibi kişinin Hakkari'nin coğrafi konumu hakkında bilgi sahibi olmadığı, haritada yerini bile bilmediği bir şehir hakkında yorumda bulunduğu, ilin gündemi hakkında bilgi sahibi olmadığı ve karşıdaki muhatabına yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan, ilimizin imajını zedeleyici, gelişmekte olan ilimiz turizmine zarar veren, toplumsal duygularımızı inciten bir e-posta gönderdiği anlaşılmaktadır."

"Hakkari, Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri"

Hakkari'nin Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, kentte "Ters Lale, Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları" gibi festivallerin düzenlendiği aktarıldı.

Uluslararası sempozyum ve bilimsel toplantıların organize edildiği Hakkari'nin birçok ülkeden akademisyene ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl ve ilçe merkezlerinde vatandaşlarımızın sosyal yaşantısını ve turizmi geliştiren birçok sosyal tesis vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Kış turizminin parlayan yıldızı olan Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi genişletilen pistleri, telesiyej sistemi ve yeni yapılan konaklama tesisi ile sadece yurtiçinden değil, İran ve Irak ülkelerinden de turist ağırlamaya başlamıştır. İl dışından dağcılar, sosyal medya fenomenleri güven içerisinde ilimize gelerek kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlamışlardır. Yine birçok ulusal ve uluslararası basın kuruluşu Hakkari'ye gelerek Cilo Sat Dağlarında, Zap Vadisi'nde, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde programlar yapmış, ilimizdeki huzur ortamını canlı olarak izleyenlerine aktarmışlardır. Hal böyleyken ilimizin güvenli bir yer olmadığı algısı tamamen bilgisizce veya art niyetli bir davranış olarak görülecektir. Yöre insanını rencide edecek bu tür yaklaşımlara hiç bir şekilde izin verilmeyecek ve konu ile ilgili tüm adli ve idari süreçler başlatılacaktır."