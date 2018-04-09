Hakkari Valiliği: "Çukurca'da Sa-18 Füze Gövdesi ile Patlayıcılar Ele Geçirildi"

Hakkari'de güvenlik güçlerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılamaz halde SA-18 savunma füzesi ile patlayıcılar ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Nisan günü Çukurca ilçesi Bulutlu ve Şort yaylaları arasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet kullanılamaz halde SA-18 füze gövdesi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 6 adet 12 kilogramlık tüp, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış bin metre bakır tel ve 180 adet Bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ