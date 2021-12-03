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Hakkari Vali Yardımcısı Kumbasar, Engelliler Derneği üyelerini kabul etti

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari Vali Yardımcısı Kumbasar, Engelliler Derneği üyelerini kabul etti

Hakkari Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri makamında kabul ettiKumbasar, Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve dernek üyelerini kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri makamında kabul etti

Kumbasar, Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve dernek üyelerini kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kumbasar, engelli vatandaşlarının gününü kutladı.

Aydoğdu da Kumbasar'a engelli vatandaşlarının karşılaştığı sorunları iletti.

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AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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