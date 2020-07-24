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Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Pakiş gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversite tanıtım günleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Pakiş gazetecilerle bir araya geldi
24.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:56

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversite tanıtım günleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Rektörlük binasındaki programda konuşan Pakiş, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, İlahiyat ve Güzel Sanat Fakültelerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1240 öğrenci alınacağını söyledi.

Üniversite olarak kentte önemli başarılar elde ettiklerini belirten Pakiş, Zeynel Bey yerleşkesindeki çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Soru cevap kısmı ile son bulan programa Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hikmet Yaşar, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Saim Gündoğdu, daire başkanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile ulusal ve yerel gazete temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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