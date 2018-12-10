Hakkari Türkücü Aydın'dan Poşet Yasasına Kar Banyolu Destek

Çevre kirliliğine neden olan 'Naylon poşet ve pet' yasasına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvuran Türkücü Aydın Aydın, Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Demirtaş Köyü yaylasında, sıfırın altında 3 derece soğukta şort yapıp giydiği ve kafasına taktığı naylon poşetle hem türkü söyledi, hem de kayak yaptı.

Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 5 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada bestelediği 'Pıt-Pet' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken Aydın Aydın, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '100 günlük eylem planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi' açıklamasına destek verdi. Türkcü Aydın, desteğini yine kendisine has ilginç bir yöntemle verdi. Köylülerle birlikte Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Demirtaş Köyü yaylasına çıkan Türkücü Aydın, burada naylon poşetten şort giyip, sıfırın altında 3 derece soğukta titremesine rağmen 'Pıt-Pet' türküsünü söyleyip, kayak yaptı. Zaman zaman da köylülerle birlikte karların üzerine uzanıp kar banyosu yaptı.

Türkücü Aydın, karanlık bir dünya istemediklerini, bembeyaz ve tertemiz bir dünya istediklerini belirterek, Dünyada ilk defa çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Pıt- Pet' diye bir türkü yaptım. Bizim tek dileğimiz, temiz bir dünyada yaşamak. Petler poşetler toprağı kirletti. Suyu, havayı kirletti. Bu güzelim karı da kirletti. Bununla ilgili şimdi bir yasa çıkartıldı. Bu bizi mutlu etti. Naylon poşetler ile ilgili 2019'da bir yasa çıkıyor. İnşallah bu güzelim dünyada peti, poşeti, ömrü bitmiş pilleri yere atılan cikleti, artık bu dünyadan uzaklaştıracağız dedi.