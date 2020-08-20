HAKKARİ TURİZME AÇILAN 4 BİN 135 RAKIMLI CİLO SAT DAĞLARI'NA DOĞASEVER İLGİSİ -1 HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat bölgesindeki İkiyaka Dağları, normalleşme süreciyle ziyarete açıldı.

HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat bölgesindeki İkiyaka Dağları, normalleşme süreciyle ziyarete açıldı. Yüksekova'nın yanı sıra il dışından da bölgeye gelen dağcı ve doğaseverler, dört mevsimi bir arada yaşadı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pandemi döneminde çıkılmasına izin verilmeyen Cilo-Sat Dağları, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilere açıldı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca yasaklı olan ve geçen yıl özel izinle çıkılmasına izin verilen, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki İkiyaka Dağları Göllerbaşı mevkisi, bu yıl yurt içinden gelen dağcı ve doğaseverlerin akınına uğruyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Göllerbaşı, doğasıyla herkesi büyülüyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı göllere, Yüksekova'daki doğaseverlerin yanı sıra Bingöl'den de 4 dağcı gelerek, dört mevsimi bir arada yaşadı.

'CENNET GİBİ BİR YER'

Gölleri gezen dağcı ve doğaseverler mangal yakıp, piknik yapmanın keyfini yaşadı. Bingöllü doğasever Yavuz Tasalım, Cilo-Sat bölgesindeki dağlar, buzul ve göllerin inanılmaz güzel olduğunu belirterek, "Resimlerine bakınca cennet gibi bir görüntü vardı. Burayı çok merak edip, gelmek istedim. 4 senedir gelmek istediğim bir yerdi, bugün nasip oldu. Geldik gördük, çok mutluyuz. Kesinlikle cennetten bir yer olduğunu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Doğası, tabiatı çok güzel bir yer. Özellikle insanlar tarafından kirletilmemiş bir coğrafya. Bu anlamda bütün doğasever ve gezgin arkadaşları buraya bekliyoruz. Atalarımız bu güzel coğrafyayı bize bıraktılar. Biz de istiyoruz ki bu coğrafyayı gelecek nesillere aktaralım. Burada bu kadar güzelliklerin gizli olduğunu bilmiyordum" dedi.

'ENDEMİK BİTKİLERİN OLDUĞU BİR YER'

Yüksekovalı dağcı İskender Kahraman ise "Bölgede birçok göl bulunuyor. Hepsi birbirinden güzel. O yüzden buraya 'Göllerbaşı' deniyor. Dünyanın birçok yerini gezdim. Macaristan'ın sadece bir gölü vardı, çok fazla sayıda turist çekiyordu. Bu güzelliğin dünyanın çok az yerinde olduğunu düşünüyorum. Havası temiz ve endemik bitkilerin olduğu bir yer" diye konuştu.

Kaynak: DHA