Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek
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Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek

Jeotermal kaynakları bakımında önemli potansiyele sahip olduğu değerlendirilen Hakkari'de, termal turizminin geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Hakkari, termal turizmle adından söz ettirecek
17.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:12

Jeotermal kaynakları bakımında önemli potansiyele sahip olduğu değerlendirilen Hakkari'de, termal turizminin geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Terör saldırıları nedeniyle yıllardır yer altı kaynaklarının değerlendirilemediği Hakkari'de, sağlanan huzur ve güven ortamı ile söz konusu alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Bölge ekonomisinin kalkınması ve turizminin geliştirilmesi amacıyla birçok proje başlatan Hakkari Valiliği, bölgedeki jeotermal kaynaklarının gün yüzüne çıkarılması için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda kente 50 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyü yakınlarında tespit edilen alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen ekip sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcak su kaynağının çıkarılmasının ardından inşasına başlanacak termal otel ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkeziyle turistlerin bölgeye ilgisi sağlanacak.

"Hakkari'miz açısından önemli bir proje"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölgede yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak Maden Tetkik ve Arama (MTA) ile birlikte sıcak su sondajı yaptıklarını belirtti.

Çıkarılacak sıcak suyun hem ekonomik anlamda, hem de seracılık ve ısıtmada kullanılabileceğini belirten Akbıyık, şu bilgileri verdi:

"En kısa zamanda sıcak suya kavuşacağız. Bu araziye, bu doğal güzelliğe inşallah sıcak su tesisleriyle, termal tesisleriyle yeni bir güzellik ekleyeceğiz. Hakkari'miz açısından önemli bir proje. Buraya güzel bir tesisin, otelin yapılması Hakkari'nin ekonomisine, gelişmesine ve kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacak."

Hakkari'nin turizm memleketi olma yönünde hızla ilerlediğini ifade eden Akbıyık, kente güzel hizmetlerin yapıldığını ve bunlara her gün bir yenisinin eklendiğini vurguladı.

Turizm anlamında birçok projenin hayata geçirileceğini kaydeden Akbıyık, şunları söyledi:

"Kayak merkezimizde konaklama tesis inşaatımız devam ediyor. Burada sıcak su sondajımız, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri, Golazüryan Göleti Sosyal Tesisler Projesi ve Mir Kalesi projelerimiz devam ediyor. Bunların hepsi dağ turizmi, doğa turizmi ve termal turizmi anlamında Hakkari'ye büyük bir katkı yapacak. Hakkari sadece Hakkarililerin değil Vanlıların, İran'dan Irak'tan gelecek insanların ziyaret edecekleri, gelip görmek istedikleri önemli bir turizm merkezi olacak inşallah."

Akbıyık'a ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mutafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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