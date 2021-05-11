Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünden "çekirge" açıklaması

Hakkari'de son günlerde kentin farklı noktalarında ortaya çıkan çekirge türünün yerli olduğu ve popülasyonun zarar eşiğinin altında olduğu bildirildi.

Hakkari'de son günlerde kentin farklı noktalarında ortaya çıkan çekirge türünün yerli olduğu ve popülasyonun zarar eşiğinin altında olduğu bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde sıcaklıkların artmasıyla yerli çekirgeler ile dönemsel olarak mücadele edildiği belirtildi.

Bölgede bilinen çekirge yumurtlama alanlarının kontrol edildiği ve aşırı sıcaklardan dolayı yeni garsiyat alanlarının ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanlardan çıkan çekirgeler zaman zaman rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına ulaşmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu çekirgelerden numune alınmış ve gerekli teşhis için Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Önceden yapılan teşhisler sonucunda kesin olmamakla birlikte yerli çekirge (Chorthippus sp.) olup, popülasyonun zarar eşiğinin altında olduğu anlaşılmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz sürvey ekipleri Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve ilgili Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile koordineli olarak konu takip edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı