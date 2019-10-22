Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdıHakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

22.10.2019 13:17
Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na, dün gece kar yağdı. Kent merkezinde 2 gündür etkisini sürdüren yağmur, bu sabah yerini güneşli havaya bırakırken yüksek kesimler ise beyaza büründü. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin erken geleceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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