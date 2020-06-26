HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi
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HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildiHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler, askeri üs bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldırdı.

26.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:08

Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler, askeri üs bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldırdı. Saldırıda 2 işçi yaralanırken, bölgede düzenlenen hava destekli operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Çukurca ilçesi Uzundure bölgesindeki Harkabirin Üs Bölgesi'ne su taşınması için yapılan isale hattı inşaatında çalışan yüklenici firma işçilerine dün saat 17.00 sıralarında PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda işçilerden Veysel Ateş ve Zeki Kılınç yaralandı. Yaralılar, askeri helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda saldırıyı düzenleyen teröristlerden 3'ü etkisiz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği'nden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;25.06.2020 günü İlimiz Çukurca İlçesi Dağbaşı mevkiinde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyon neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hele getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 25.06.2020 günü İlimiz Çukurca İlçesi Harkabirim Üs Bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışma yapan sivil firma personeline saldırı düzenleyen teröristler arasında olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

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