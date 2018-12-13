Hakkari- Şırnak Yoluna Çığ Düştü

Hakkari- Şırnak Yoluna Çığ Düştü

Şırnak karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari- Şırnak Yoluna Çığ Düştü

HAKKARİ- Şırnak karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Çukurca- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde 2 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, araçlar ve içerisindeki yolcular Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyündeki jandarma taburunda bekletiliyor. Yeni çığ tehkikesine karşı Karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Çalışmalar nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

- Hakkari

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et