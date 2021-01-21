Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
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Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı

21.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:42
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı, köy ve mezra yollarının yanı sıra Hakkari- Şırnak yolunun da çığ ile kapanmasına neden oldu.

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı, köy ve mezra yollarının yanı sıra Hakkari- Şırnak yolunun da çığ ile kapanmasına neden oldu. 4 noktaya düşen çığ ve yeni çığ riski nedeniyle 4 gündür kapalı olan yolun açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalara başlandı. Hakkari- Çukurca yolu ise heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Dev kaya parçalarının yoldan temizlenmesi için çalışma başlatıldı.  

Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca bölgelerinde hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksatıp, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgedeki onlarca köy yolunu kapatan yoğun kar, Hakkari- Şırnak yolunda çığ düşmelerine neden oldu. Çukurca'ya bağlı Çığlı ile Şırnak'ın Ortaklar bölgelerin arasında kalan Karadere mevkisinin 4 noktasına 4 gün önce çığ düştü. Çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapanan Hakkari- Şırnak yolu, yeni çığ riski nedeniyle de açılamadı. Bölgedeki kar yağışının durmasının ardandan Karayolları 114. Şube Şefliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağı belirtildi. Öte yandan Çukurca- Hakkari yolunun 19'uncu kilometresindeki Köprülü mevkisinde ise heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde dağlardan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığınları yolu ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle jandarma, bölgede önlem aldıktan sonra Karayolları ekiplerine haber verildi. Yolun kaya ve toprak yığınlarından temizlenmesi için de çalışma başlatıldı. 

Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı
Hakkari-Şırnak yolu çığ, Hakkari-Çukurca yolu heyelan nedeniyle kapalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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