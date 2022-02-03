Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli kar uyarısı
AA, İsa Toprak - Güncel
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Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.
HAKKARİ (AA) - Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
AA / İsa Toprak - Güncel