Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli kar uyarısı - Haberler
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Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli kar uyarısı

AA, İsa Toprak - Güncel
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Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli kar uyarısı

Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Hakkari, Şırnak, kar, Van, Güncel, Haber

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