Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü

Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma sarf ediyor. Şu ana kadar çığ altında kimsenin kalmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA