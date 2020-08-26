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Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde sebze tezgahları kuruldu

Hakkari'nin Üzümcü köyünde çiftçilikle uğraşan Ekrem Er, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri karayolu üzerinde satarak geçimini sağlıyor.

Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde sebze tezgahları kuruldu
26.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:43

Hakkari'nin Üzümcü köyünde çiftçilikle uğraşan Ekrem Er, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri karayolu üzerinde satarak geçimini sağlıyor.

Hakkari - Şırnak karayolu üzerinde bulunan Üzümcü köyünde çiftçilikle uğraşan 7 çocuk babası Ekrem Er, ilkbahar ayında büyük uğraşlarla elde ettiği domates, biber, taze fasulye, salatalık, kabak, patlıcan, üzüm ve karpuz gibi ürünleri karayolu üzerinde kurduğu barakada satarak ailesini geçindiriyor. Şehrin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı köyde ürünler genellikle kent merkezinde kurulan tezgahlarda satılırken geri kalan ürünler ise karayolunun bir çok noktasına yapılan derme çatma barakalarda satışa sunuluyor. Yoldan geçen araç sürücüleri hem ucuz hemde organik ürünleri almak için adeta sıraya giriyor.

Sabah saatlerinde karayolu üzerine kasalara doldurdukları sebze ve meyveleri yoldan geçen sürücülere satan Ekrem Er, Üzümcü köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağladığını ifade ederek, yaz sıcağında büyük emek verdiği sebze ve meyveleri karayoluna getirerek satmaya çalıştığını söyledi. Pandemi nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının pahalı olduğunu anımsatan Er, "Tarım ürünleri bu yıl pahalı olduğu için vatandaş sebze ve meyve yemedi. Bizim ektiğimiz sebzeler ise hem doğal hem de ucuz. Tüm yaz emek verdiğimiz sebze ve meyvelerin bir bölümünü kent merkezinde satıyoruz. Geri kalan ürünleri çürümesin diye karayolunda kurduğumuz tezgahlarda satıyoruz. Sürücüler yoldan geçince durup alıyor. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Yoldan geçen vatandaşlar ise, doğal ortamda yetişen sebze ve meyveleri hem fiyatının ucuz olması hem de doğal olması itibariyle tercih ettiklerini söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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