Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı
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Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandıHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı.

24.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:22
Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

HAKKARİ'nin ilçesinde, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Hakkari-Şırnak karayolu ise düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Başta Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kar kalınlığı merkezde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu. İlçe merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlar nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Hakkari-Çukurca karayolunun da kapanmaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı
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