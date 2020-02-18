Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı
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Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.

18.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:47
Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.

Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı
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