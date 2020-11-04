Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

04.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:08
Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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