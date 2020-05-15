Hakkari-Şemdinli hudut hattında 2 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari-Şemdinli hudut hattında kaçak sigara ve ilaç ele geçirildiği bildirildi.
15.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:22
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari-Şemdinli hudut hattında kaçak sigara ve ilaç ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Hakkari-Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: AA