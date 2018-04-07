Hakkari Şehidini Taşıyan Uçak Sis Nedeniyle Sansun'a İnemedi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı bombanın infilak etmesi üzerine şehit olan Samsunlu İstikam Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın (33) cenazesini taşıyan askeri kargo uçağı Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle piste inemeyince Merzifon Havalimanı'na yönelerek şehidin cenazesini buraya indirdi.

Hakkari Çukurca Şentepe Bölgesi'nde EYP'nin imhası esnasında şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ı Samsun'a getirecek uçak gece geç saatlerde Hakkari'den yola çıktı. Gece 02.00 sıralarında Çarşamba Havalimanı üstüne gelen uçak, yoğun sis nedeniyle piste iniş yapamadı. Samsun'a inemeyen uçak, Amasya Merzifon Havaalanı'na yönelerek buraya iniş yapmak zorunda kaldı.

1,5 yıldır evli olan şehit Tolga Pehlivan'ın eşi Sevde Pehlivan, İstanbul'dan tarifeli uçakla saat 01.00'de Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Baba Sadık ve anne Berrin Pehlivan'da havalimanında oğullarını taşıyan uçağı bekledi. Uçak piste iniş yapamayınca aile ve akrabalar Bafra'daki baba ocağına gitti. Şehidin naaşının Merzifon'dan Bafra'daki baba ocağına kara yolu ile getirileceği öğrenildi. Şehidin kardeşi Gökhan Pehlivan'ın da astsubay olduğu ve Samsun'da görev yaptığı öğrenilirken, şehit Toga Pehlivan'ın 2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçtiği bildirildi.

Şehidi havalimanında karşılamaya Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları geldi. - SAMSUN