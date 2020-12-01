- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
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- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi

01.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:15

- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Hakkari'de tören düzenlendi.

- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Hakkari'de tören düzenlendi.

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler Işıklı ÜB-Batı Kırmızıkaya ÜB arasında icra edilen ikmal faaliyeti esnasında Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu yaralanmış, Müteakiben kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit dernekleri başkanları, polis ve asker katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunması, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaları ardından şehidin cenazesi Yüksekova ilçesine oradan da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
- Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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