Hakkari Şehidi Gözyaşları İçinde Defnedildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Erbaş Halil Çetinkaya memleketi Gaziantep'te gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şemdinli ilçesi Uğurca Karakolunda 10 Eylül pazar günü PKK'lı teröristlerin havan saldırısında yaralanan Piyade Erbaş İbrahim Halil Çetinkaya ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu. 26 yaşındaki Piyade Erbaş İbrahim Halil Çetinkaya'nın naaşı bugün havayolu ile Gaziantep'e getirildi. İlk olarak ailesinin yaşadığı Selimiye mahallesindeki baba ocağından helallik aldırılan şehit asker, daha sonra cenaze namazı için Bahaddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi.



İkindi namazının ardından şehit askerin babası Mehmet ve annesi Meliha Çetinkaya oğullarının tabutuna sarılarak haklarını helal etti. Şehidin babası "İki tane daha askerim var, 3 taneydi iki tane kaldı" diye oğlunun tabutuna sarılırken, ablası ise "Daha tatlı yapacaktım kardeşime" diyerek gözyaşı döktü.



Şehit askerin naaşı daha sonra "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında yüzlerce kişi eşliğinde asri mezarlık şehitliğine götürülerek defnedildi.



Törene Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve siyasi parti temsilcileri, diğer idari amirler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit İbrahim Halil Çetinkaya'nın 2'si kız toplam 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Kardeşlerden Bekir Çetinkaya Denizli'de vatani görevini yaparken, diğer kardeşi Mehmet Ali Çetinkaya'nın Van Erciş'te uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. - GAZİANTEP