Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
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Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandıHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

21.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:47

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı bölgesinde bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir(23), ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit iki askerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşları tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım Malatya'ya, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir ise Karaman'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

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